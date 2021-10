Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: * Nur jeder Fünfte machte alles richtig - Kontrollen auf der Autobahn 3 * Zivilstreife ertappte mutmaßlichen Dieb * Trickdiebe waren in der Hugo-Wolf-Straße zugange *

Bereich Offenbach

1. Nur jeder Fünfte machte alles richtig - Kontrollen auf der Autobahn 3 - Landkreis Offenbach

(ar) Ziel der engagierten Verkehrsinspektion war am Mittwoch die Kontrolle von Autotransportern auf der Autobahn 3 zwischen dem Autobahndreieck Seligenstadt und dem Autobahnkreuz Offenbach. Zwischen 9 und 14 Uhr wurden insgesamt 15 beladene Lastzüge kontrolliert, doch nur drei Fahrer durften ihre Fahrt direkt fortsetzen. Bei 80 Prozent der überprüften Gespanne lagen Verstöße vor, die vor der Weiterfahrt behoben werden mussten. Überwiegend kam es durch Beladungsfehler zu Längenüberschreitungen, sodass die Fahrer die transportierten Fahrzeuge umladen oder die Laderampen korrekt einstellen mussten. Für die Korrektur mussten die Fahrer mindestens eine halbe Stunde Zeitverlust in Kauf nehmen. Laut Aussage der Verkehrsinspektion sollen diese Fehler häufig an der mangelnden Fachkunde der Fahrer liegen. Alle Fahrer konnten nach Beendigung der Maßnahmen die Fahrt fortsetzen.

2. Zivilstreife ertappte mutmaßlichen Dieb - Offenbach

(aa) Eine Zivilstreife der Polizei war am Mittwochabend im Bereich des Hauptbahnhofes zur rechten Zeit am richtigen Ort: Gegen 19.30 Uhr ertappten die Polizisten einen Mann, der am Fahrradständer offensichtlich gerade von den dort abgestellten Rädern Bremsgriffe, Bremshebel und Bremsbeläge stehlen wollte. Sie nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier wurde der 27-Jährige entlassen. Der Offenbacher muss sich nun einem Strafverfahren stellen.

3. Trickdiebe waren in der Hugo-Wolf-Straße zugange - Offenbach

(jm) Offenbar ein "Vierergespann" an Trickdieben, zwei Männer und zwei Frauen, waren am Donnerstagvormittag in der Hugo-Wolf-Straße zugange. Als gegen 11.40 Uhr eine Seniorin nach Hause kam, stand vor dem Mehrfamilienhaus ein dunkles älteres Auto, in dem zwei Männer saßen. Der etwa 35 Jahre alte Fahrer, schwarze kurze Haare mit gelber Jacke, sprach die ältere Dame an und horchte sie offenbar zu ihrer Wohnsituation aus. Der Beifahrer konnte bislang nicht näher beschrieben werden. Als die Rentnerin in ihrer Wohnung war, klingelte eine etwa 38 Jahre alte und 1,65 Meter große Frau sowie eine etwa 1,55 Meter große Begleiterin an der Wohnungstür. Angeblich wollten beide ein Paket für einen Nachbarn abgeben und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Während die größere Täterin (blonde schulterlange Haare, rosa Pullover sowie graue Hose) die Mieterin geschickt mit einem grünen Stofftuch ablenkte, stahl die Komplizin aus dem Schlafzimmer den Schmuck des Opfers. Die kleinere Täterin hatte schulterlange glatte Haare und war dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich der 50er-Haunummern gesehen haben und bittet diese um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Wohnungseinbruch: Schmuck und Handtasche erbeutet - Offenbach

(lei) Indem sie die Tür aufbrachen, drangen Unbekannte am Mittwochabend gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Französischen Gäßchen (einstellige Hausnummern) ein und entwendeten hieraus eine Handtasche sowie Schmuck. Nach den Feststellungen der Wohnungsinhaberin muss das Ganze zwischen 19.30 Uhr und kurz nach Mitternacht geschehen sein. Die Kripo Offenbach setzt nun auf die Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, die Zeugen-Hotline 069 8098-1234 zu kontaktieren.

5. Räuber-Duo überfällt Seniorin in Wohnung - Dietzenbach

(lei) Eine Seniorin wurde am Mittwochnachmittag von zwei Männern in ihrer Wohnung in der Nordweststraße überfallen. Die beiden etwa 20 bis 30 Jahre alten und geschätzt 1,80 Meter großen, schlanken Räuber erbeuteten Bargeld in dreistelliger Höhe. Dabei drohten sie ihrem Opfer auch mit einer vorgehaltenen Schusswaffe. Das Täter-Duo begab sich gegen 13.45 Uhr zu dem Reiheneckhaus mit 70er-Hausnummer, klingelte an der Haustür und gab vor, etwas ablesen zu müssen. Als die Seniorin öffnete, wurde sie umgehend ins Haus gedrängt und zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert. Nach Aushändigung des Geldes flüchteten die Verbrecher (beide hatten eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung an) vermutlich in Richtung Kirchbornstraße. Die Rentnerin, die bei dem Vorfall unversehrt blieb, hörte kurz nach dem Verschwinden des Duos noch Motorengeräusche, ähnlich eines wegfahrenden Rollers. Zur weiteren Beschreibung der Räuber ist noch bekannt, dass derjenige mit der Schusswaffe ein schwarzes Basecap trug und auf der Vorderseite seiner Oberbekleidung ein rotes Merkmal hatte. Sein Komplize war dunkel gekleidet. Die Ermittler des K 11 sind nun auf der Suche nach den beiden Räubern und bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 089 8098-1234.

6. Jugendliche werfen Flasche von Brücke auf Auto - Obertshausen

(lei) Kurzer Schockmoment für einen 66-jährigen Autofahrer am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 448 bei Obertshausen: Von einer Brücke in Höhe eines Holz-Großhandels hatten drei männliche Kinder beziehungsweise Jugendliche gegen 13.10 Uhr offenbar eine Plastikflasche auf den Toyota des Hanauers herabgeworfen, der mit seiner Frau in Richtung Tannenmühlkreisel unterwegs war. Außer leichtem Sachschaden an dem Yaris ist glücklicherweise nicht mehr passiert - das Ehepaar blieb unverletzt. Die Polizei in Heusenstamm geht nun Hinweisen nach, dass es sich bei der Dreiergruppe möglicherweise um Schüler einer örtlichen Schule gehandelt haben könnte, zumal diese vom Alter her als Mittelstufenschüler beschrieben wurden und auch Schulranzen trugen. Die Beamten, die wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermitteln, suchen jetzt Zeugen des Vorfalls (Telefon: 06104 6908-0); sie setzen aber auch darauf, dass sich die Werfer reumütig zeigen und sich gar selbst bei den Ordnungshütern melden.

7. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? - Mainhausen/Zellhausen

(jm) Auf 4.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Fahrzeugführer am Mittwoch an einem im Ostring geparkten Fiat verursacht hat. Der Fiat-Fahrer hatte den weißen Ducato gegen 11.30 Uhr gegenüber der Hausnummer 39 abgestellt. Als er eine halbe Stunde später in sein Auto einsteigen wollte, stellte er Schäden an der kompletten Fahrzeugfront fest. Nach ersten Erkenntnissen soll zuvor ein weißer Lastkraftwagen mit litauischen Kennzeichen vor dem Fiat geparkt haben. Offensichtlich beschädigte dieser beim Ausparken den Ducato und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den weißen Sattelzug geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

Main-Kinzig-Kreis

1. Steinewerfer an der Waldschule - Maintal/Bischofsheim

(ar) Unbekannte kletterten im Laufe des ersten Oktoberwochenendes auf das Schulgelände der Waldschule und warfen mehrere Scheiben mit Steinen ein. Der Schaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Doch damit nicht genug, wie der Hausmeister der Schule mitteilte, soll dies bereits zum wiederholten Male vorgekommen sein. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Zeugen können sich an die Polizei in Maintal 06181 4302-0 wenden.

2. Zwei Firmengebäude Ziel von Einbrechern: Zeugen gesucht - Wächtersbach/Aufenau

(lei) Im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr bis Mittwoch, 5.40 Uhr, suchten Einbrecher gleich zwei Firmengebäude in der Struthstraße auf. Aus den beiden aneinandergrenzenden Gewerbeobjekten für Fenster- beziehungsweise Holzbau entwendeten die Diebe jeweils mehrere Elektro- und Akkugeräte. Teile davon wurden am Tatort zurückgelassen und waren vermutlich für den Abtransport vorgesehen. Bevor sie die Gerätschaften herausholten, schnitten die Unbekannten zunächst ein Loch in den Maschendrahtzaun, der das dortige Gelände nahe des Sportplatzes umgab. Anschließenden Zugang zum jeweiligen Inneren der Gebäude erlangten sie, indem sie bei der Fensterbaufirma eine Scheibe mit einem Stein einwarfen und bei dem Holzbau-Gewerbe ein Fenster aufhebelten. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 1.000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der ermittelnden Kripo in Gelnhausen (06051 827-0).

Offenbach, 07.10.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

