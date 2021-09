Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210927.2 Kiel: Bezirksrevier sucht Zeugen nach Unfällen

Kiel (ots)

Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrsunfalldienstes des Kieler Bezirksreviers suchen derzeit Beteiligte sowie Zeuginnen und Zeugen nach zwei Unfällen, die sich auf dem Kieler Ostufer ereignet haben.

Bereits am Freitag, 10. September, soll es nach Angaben einer 26-jährigen Radfahrerin zu einem Unfall mit einem PKW in der Preetzer Straße gekommen sein. Ihren Angaben zufolge habe sie gegen 17:30 Uhr die Preetzer Straße befahren und sei zwischen der Röntgenstraße und der Straße Großer Kamp von einem PKW gestreift worden, so dass sie zu Fall gekommen sei.

Die Insassinnen, es soll sich um drei etwa 25 Jahre alte Frauen handeln, hätten sich anschließend und sie gekümmert und nach Hause gebracht. Erst später hätten sich ihre Verletzungen bemerkbar gemacht. Da die Personalien der Fahrerin sowie ihrer Beifahrerinnen nicht feststehen, werden diese gebeten, sich unter 0431 / 160 1503 mit dem Bezirksrevier in Verbindung zu setzen.

Gleiches gilt für den Fahrer beziehungsweise die Fahrerin eines LKW sowie Zeuginnen und Zeugen, die einen Unfall am Ostring am Dienstag, 21. September, beobachtet haben. Nach Schilderung einer 84 Jahre alten Fahrerin eines BMW habe diese gegen 15:30 Uhr den Ostring von der Straße Langer Rehm in Richtung Kiel befahren, als sie von einem LKW gestreift worden sei. Der Zusammenstoß ereignete sich ihren Angaben zufolge in Höhe der Schwentinebrücke, als der weiße LKW ihren Wagen bei seinem Spurwechsel offenbar übersehen hatte.

Der Fahrer/die Fahrerin des LKW habe zunächst kurz angehalten, sei dann aber weitergefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Frau erlitt einen Schock. An ihrem Wagen entstand Sachschaden von geschätzt 5.000 Euro. Angaben zum Kennzeichen des LKW konnte sie nicht machen.

Matthias Arends

