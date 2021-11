Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Tätlicher Angriff und Widerstand

54-Jähriger randaliert im DB-Reisezentrum

Bild-Infos

Download

München (ots)

Ein 54-Jähriger, der im DB-Reisezentrum am Donnerstagmittag (4. November) randalierte und Bundespolizisten bei polizeilichen Maßnahmen tätlich angriff, wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 13:55 Uhr meldete das DB-Reisezentrum im Ostbahnhof eine randalierende Person, die u.a. Sachen um bzw. umher schmeißt.

Eine Streife der Bundespolizei traf vor Ort auf einen 54-jährigen Finnen, der sich auch gegenüber den Beamten aggressiv verhielt und lautstark umherschrie. Zur weiteren Sachverhaltsklärung sollte er zum Revier mitgenommen werden, wogegen er sich zur Wehr setzte. Auf dem Weg zur Dienststelle ließ er sich mehrfach zu Boden sinken, weswegen ihm zum Transport Handfesseln angelegt wurden.

Im Gewahrsam beleidigte er die Beamten, z.T. auf rassistischer Weise und bedrohte sie zudem. Bei Durchsuchungsmaßnahmen schlug und trat er nach Beamten, traf dabei den Oberschenkel eines Bundespolizisten, der jedoch unverletzt blieb und seinen Dienst fortsetzen konnte.

Die Staatsanwaltschaft ordnete bei dem mit 2,06 Promille Alkoholisierten eine Blutentnahme sowie eine Haftrichtervorführung für den heutigen Tag an. Warum der Finne so austickte, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Gegen den in Deutschland Wohnsitzlosen wird nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell