POL-EN: Ennepetal- Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Schwelm (ots) - Ein 86-jähriger Schwelmer fuhr am Mittwochvormittag auf der Untermauerstraße in Richtung Hauptstraße. An der Kreuzung zur Obermauerstraße bog er nach links in diese ab. Beim Abbiegevorgang missachtete er den Vorrang des im Geradeausverkehr befindlichen Motorradfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der 17-jährige Sprockhöveler stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen ...

