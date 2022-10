Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Metalldiebstahl

Ennepetal (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (26.10.) betraten Unbekannte widerrechtlich ein Firmengelände an der Kahlenbecker Straße. Sie brachen einen auf dem Gelände stehenden Container auf und entwendeten daraus mehrere Tonnen Kupferspäne. Aufgrund der Menge des entwendeten Kupfers ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem Fahrzeug angereist sind. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise an die 02333-9166 4000.

