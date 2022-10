POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis- Die dunkle Jahreszeit naht - EN-Kreis schiebt den Riegelvor!

Wetter (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Dienstag (25.10) einen Fiat Ducato, der an der Nielandstraße in einem Industriegebiet abgestellt wurde. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich es sich um einen weißen Fiat Ducato ohne Aufschrift. Das Fahrzeug ist zwei Jahre alt und hatte bei Entwendung einen Kilometerstand von etwa 45.000 km. Der Fahrzeugwert wird auf etwa 25.000,00 EUR geschätzt. In dem ...

