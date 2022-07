Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 52-Jährige von Pkw erfasst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Kirchheimer Straße hat eine 52 Jahre alte Fußgängerin am Donnerstagmittag (28.07.2022) schwere Verletzungen erlitten. Ein 70 Jahre alter Mann war gegen 12.30 Uhr mit seinem Nissan Qashqai in der Tuttlinger Straße in Richtung der Kirchheimer Straße unterwegs. Als er anschließend nach links in die Kirchheimer Straße abbog, erfasste er die 52 Jahre alte Fußgängerin, die an der dortigen Fußgängerüberfurt die Fahrbahn überquerte. Alarmierte Rettungskräfte sowie ein Notarzt kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen, wobei die Kirchheimer Straße kurzzeitig komplett gesperrt wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

