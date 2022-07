Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrer vor Polizei geflüchtet - Zeugen sowie weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Jugendliche sind am Mittwochabend (27.07.2022) gegen 20.30 Uhr in der Stuttgarter Innenstadt mit einem Roller vor der Polizei geflüchtet. Den Beamten war der Roller in der Kronprinzstraße wegen der unsicheren Fahrweise aufgefallen. Sie forderten den Fahrer mehrmals mit Haltesignalen, Blaulicht und Lautsprecheransage zum Anhalten auf, was dieser jedoch ignorierte. Stattdessen beschleunigte er und flüchtete in die stark frequentierte Fußgängerzone der Königstraße und bog anschließend nach rechts in Richtung Schulstraße ab, wobei er mindestens zwei Fußgänger zum Ausweichen zwang. Ein Beamter verfolgte den Roller schließlich zu Fuß bis zum Marktplatz, wo ihm ein Passant sein Fahrrad für die weitere Verfolgung zur Verfügung stellte. Nachdem die Polizisten die Jugendlichen zunächst aus den Augen verloren, entdeckten sie die beiden Flüchtenden im Bereich des Töpferplatzes, versteckt hinter einem Baum. Nach weiterer kurzer Flucht nahmen die Beamten den 15-jährigen Sozius vorläufig fest, der Fahrer entkam. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Rollerfahrer um einen ebenfalls 15-Jährigen handelt, der offenbar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war an dem Roller ein mutmaßlich zuvor gestohlenes Kennzeichen angebracht worden. Die Klärung der Eigentumsverhältnisse des Rollers ist Teil der Ermittlungen. Der 15-jährige Sozius wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Mutter übergeben. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

