Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit gestohlenem Roller Frau angefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Nachdem Unbekannte am Dienstag (26.07.2022) oder Mittwoch (27.07.2022) einen Roller in der Wallensteinstraße gestohlen haben, hat ein unbekannter Jugendlicher am Mittwochabend mit diesem Roller eine 39 Jahre alte Frau im Makrelenweg angefahren. Der 64-jährige Besitzer des grünen Rollers der Marke Ningbo Longjia stellte seinen Roller am Dienstag, gegen 12.00 Uhr in der Wallensteinstraße ab. Am nächsten Tag stellte er gegen 12.00 Uhr fest, dass sein Roller offenbar gestohlen wurde. Nur wenige Stunden später, gegen 19.05 Uhr sah eine 39 Jahre alte Bekannte des Besitzers, wie zwei Jugendliche auf dem gestohlenen Roller die Aalstraße entlangfuhren und schließlich vor dem Jugendhaus im Makrelenweg parkten. Kurz bevor sie bei dem Roller ankam, rannte ein weiterer unbekannter Jugendlicher aus dem Jugendhaus und fuhr mit dem Roller weg. Die 39-Jährige versuchte offenbar den Rollerfahrer zu stoppen und stellte sich dazu auf die Fahrbahn. Ungeachtet dessen fuhr der unbekannte Jugendliche frontal auf die Frau zu, erfasste sie und schleifte sie offenbar auch ein Stück mit. Rettungskräfte versorgten die Leichtverletzte. Der unbekannte Jugendliche fuhr unvermittelt weiter ohne sich um die Frau zu kümmern. Die anschließende Fahndung verlief ohne Erfolg. Bei dem Unbekannten soll es sich um ein 180 Zentimeter großen und 80 Kilogramm schweren Jugendlichen handeln. Er trug ein schwarzes Tanktop, eine schwarze kurze Hose und eine schwarze Cap. Der gestohlene Roller konnte zwischenzeitlich im Kafkaweg wiedergefunden und sichergestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell