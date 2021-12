Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Junge bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 43-jährige Dorstenerin bog mit ihrem Auto von der B224 (Ostwall) nach rechts auf den Ostwall ab, um ihre Fahrt in Richtung An d. Vehme fortzusetzen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem 12-jährigen Fahrradfahrer. Der Junge aus Dorsten querte den Ostwall an der dortigen Ampel, von West nach Ost. Aufgrund der Kollision stürzte er und verletzte sich dabei leicht. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand leichter Sachschaden. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, gegen 17 Uhr.

