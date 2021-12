Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahndung mit Foto nach Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Am 10.08.2021 gegen 18:45 Uhr wurde einer Frau beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Bottroper Innenstadt die Geldbörse geklaut. Wenige Minuten später wurden an einem nahegelegenen Geldautomaten der Sparkasse Bottrop Bargeld abgehoben. An der Abhebung waren zwei männliche Tatverdächtige beteiligt, die wie folgt beschrieben werden können:

1. Tatverdächtiger:

-männlich -ca. 25-35 Jahre alt -schlanke Statur -ca. 175-185 cm groß -schwarzer Puma Hoodie, Jeans

2. Tatverdächtiger:

-männlich -ca. 25-35 Jahre alt -hagere Statur -ca. 175-180 cm groß -Tarnfleckhose

Fotos der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/71044

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.

