Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mountainbike und Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (27.07.2022) in einen Keller eines Mehrfamilienhauses an der Wiener Straße eingebrochen und haben ein Mountainbike sowie ein Pedelec gestohlen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.15 Uhr über ein Kellerfenster Zugang zu den Räumlichkeiten. Anschließend stahlen sie das metallic-schwarze Mountainbike der Marke Orbea sowie das grüne Pedelec der Marke Cube. Beide Fahrräder haben jeweils einen Wert von zirka 3.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell