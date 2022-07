Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb leistet Widerstand

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (26.07.2022) einen 19 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Waren aus einem Geschäft an der Königstraße gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Ein 60 Jahre alter Ladendetektiv beobachtete den 19-Jährigen dabei, wie er gegen 17.15 Uhr den Verkaufsraum betrat und mehrere Kleidungsstücke an sich nahm. Anschließend soll er eine Umkleidekabine aufgesucht und einige der Kleidungsstücke in seinem mitgeführten Rucksack versteckt haben. Der Mann passierte anschließend den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen, und lief zu einem weiteren angrenzenden Geschäft, wo ihn der Ladendetektiv zunächst aus den Augen verlor. Gemeinsam mit drei weiteren Ladendetektiven traf er den Mann schließlich in der Kronenstraße an und konfrontierte ihn mit dem Ladendiebstahl. Danach rannte er davon. Dem 60 Jahre alten Ladendetektiv gelang es jedoch, den 19-Jährigen einzuholen und festzuhalten, wobei er sich heftig wehrte und den 60-Jährigen sowie einen weiteren 29 Jahre alten Ladendetektiv leicht verletzte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen anschließend fest. Der georgische Staatsangehörige wird im Laufe des Mittwochs (27.07.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

