POL-S: Kind nach Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein vier Jahre alter Junge ist am Mittwochnachmittag (27.07.2022) bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in der Wallmerstraße schwer verletzt worden. Das Kind war gegen 13.30 Uhr mit seiner Mutter auf dem Gehweg in der Wallmerstraße, in Richtung Biklenstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 100 soll der Vierjährige, der mit einem Tretroller unterwegs war, unvermittelt nach rechts auf die Straße gefahren sein. Hierbei stieß er mit dem VW Touran einer 37-Jährigen zusammen, die in derselben Richtung unterwegs war. Alarmierte Rettungskräfte brachten das schwerverletzte Kind in ein Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

