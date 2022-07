Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (26.07.2022) in Bad Cannstatt einen 56 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Der 56-Jährige soll zwischen Oktober und Dezember 2021 mehrfach mit Amphetamin gehandelt haben. Aufgrund eines zuvor erwirkten Haftbefehls nahmen ihn die Beamten am Vormittag in seiner Wohnung fest. Bei der Durchsuchung seines Zimmers fanden sie unter anderem 40 Gramm Amphetamin sowie rund 10 Gramm Marihuana und beschlagnahmten den Fund. Der 56 Jahre alte deutsche Staatsangehörige wurde aufgrund des beantragten Untersuchungshaftbefehls noch am Dienstag einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl bestätigte und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell