POL-S: Rabiater Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag (26.07.2022) Waren aus einem Geschäft an der Vera-Vollmer-Straße gestohlen und auf seiner Flucht eine Mitarbeiterin zur Seite gestoßen. Der Mann soll gegen 14.45 Uhr den Verkaufsraum betreten und mehrere Getränke in seinem mitgeführten Rucksack versteckt haben. Anschließend passierte er den Kassenbereich ohne die Waren zu bezahlen. Als eine 48-jährige Mitarbeiterin ihn ansprach, stieß er sie aus dem Weg und flüchtete aus dem Geschäft. Ein Zeuge sah den Täter anschließend über die Bahngleise in Richtung der Siemensstraße davonrennen. Die Mitarbeiterin erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Täter handelt es sich um einen zirka 35 bis 40 Jahre alten, 175 bis 185 Zentimeter großen, schlanken Mann mit kurzen dunklen Haaren. Er trug eine bunte Hose, ein schwarzes T-Shirt, helle Schuhe, dazu dunkle Socken und eine Sonnenbrille. Außerdem hatte er einen roten Rucksack bei sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

