Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Handyladen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch (27.07.2022) eine Schaufensterscheibe an einem Geschäft an der Ostendstraße eingeschlagen und mehrere Mobiltelefone gestohlen. Eine Zeugin beobachtete den Täter dabei, wie er gegen 0.45 Uhr die Scheibe mit einem Backstein einwarf und durch das entstandene Loch in der Verglasung mehrere Handys aus der Auslage erbeutete. Nachdem die Zeugin den Mann ansprach, rannte er in Richtung der Jakob-Holzinger-Gasse davon. Bei dem Täter handelt es sich um einen zirka 170 Zentimeter großen Mann mit schlanker Statur. Er trug eine lange, dunkle Hose, ein helles T-Shirt, einen dunklen Schal oder ein dunkles Tuch über den Kopf sowie eine Mund-Hasen-Bedeckung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell