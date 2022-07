Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendlicher Dieb verletzt Ladendetektiv

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (26.07.2022) zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Geschäft an der Königstraße Parfüm gestohlen zu haben, wobei der 16-Jährige den Ladendetektiv auf seiner Flucht leicht verletzte. Die beiden Jugendlichen betraten gegen 10.15 Uhr das Geschäft und steckten jeweils ein Parfüm im Wert von rund 70 Euro in ihre Umhängetaschen. Nachdem sie den Verkaufsraum ohne zu bezahlen verlassen wollten, sprach sie der 40 Jahre alte Ladendetektiv an. Der 16-Jährige schlug daraufhin den 40-Jährigen und flüchtete. Zufällig in der Nähe anwesende Polizeibeamte verfolgten den Jugendlichen und nahmen ihn in der Nähe des Staatstheaters vorläufig fest. Der 15-Jährige konnte vom Detektiv festgehalten und in der Folge der Polizei übergeben werden. Beide Jugendliche wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

