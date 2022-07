Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Oldtimer mutmaßlich in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (27.07.2022) offenbar ein Auto in Brand gesetzt, das an der Stafflenbergstraße geparkt war. Eine Zeugin bemerkte gegen 04.45 Uhr den brennenden Pkw BMW und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand und meldete gegen 05.00 Uhr Feuer aus. Der Schaden beläuft sich auf zirka 12.000 Euro. Ersten Ermittlungen nach kann von einer Brandstiftung ausgegangen werden. Das zuständige Dezernat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

