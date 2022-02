Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Vermisstenfahndung nach zwei Mädchen

Plau am See (ots)

Die seit dem 31.01.2022 aus einer Betreuungseinrichtung in Plau am See vermissten beiden Mädchen (wir berichteten am 01.02.2022 und am 08.02.2022) konnten wohlbehalten angetroffen werden. Sie wurden an die Einrichtung wieder übergeben. Wir danken der Bevölkerung und den Medien für die Mithilfe bei der Suche nach den Kindern. Wir bitten, alle im Rahmen der Fahndung veröffentlichten persönlichen Daten und Fotos von den Plattformen und insbesondere aus den sozialen Medien zu entfernen.

Rainer Fricke

Polizeiführer vom Dienst

