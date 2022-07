POL-MA: Nußloch/B3: Zusammenstoß zweier Fahrzeuge; Pressemitteilung Nr. 2

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagmorgen ereignete sich in Epfenbach ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand und anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Zeugen verständigten kurz nach 5 Uhr die Polizei, da in der Hauptstraße gerade ein Pkw gegen eine ...

