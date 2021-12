Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: Zusammenarbeit zwischen Zeugen und Polizei zahlt sich aus - Ortungssystem hilft bei Ermittlungen

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 09.12.2021:

Gießen: Zusammenarbeit zwischen Zeugen und Polizei zahlt sich aus - Ortungssystem hilft bei Ermittlungen

Ein 35 - Jähriger aus Gießen kommt offenbar für mindestens zwei PKW Aufbrüche in Gießen in Frage. Die Ermittlung des mutmaßlichen Diebes ist größtenteils einem Zeugen und der engen Zusammenarbeit mit der Polizei zu verdanken.

In der Nacht zum Dienstag brach eine Person in der Welckerstraße einen PKW auf und entwendete daraus einen Rucksack. Der Täter hatte offenbar mit einem Gegenstand die Scheibe des Renault eingeschlagen. In dem Rucksack befand sich auch die Geldbörse der Besitzerin. Ähnlich ging der Täter in derselben Nacht auch in im Aulweg vor. Er schlug die Scheibe eines Opel ein und entwendete eine Tasche mit einem iPad.

Noch während der Anzeigenaufnahme konnte der Besitzer des Opel sein iPad mit Hilfe einer Ortungsfunktion lokalisieren. Es stellte sich heraus, dass sich das entwendete iPad sehr wahrscheinlich in einem Mehrfamilienhaus in Gießen befand. Die weiteren Ermittlungen der Beamten der Polizeidirektion Gießen führten dann zu einem polizeibekannten 35 - Jährigen. Durch die Staatsanwaltschaft Gießen wurde noch am Dienstag eine Durchsuchung in der Wohnung des Verdächtigen in dem genannten Mehrfamilienhaus angeordnet.

Die Durchsuchung der Wohnung ergab dann weitere Hinweis darauf, dass der 35 - Jährige der Täter ist. Die Beamten konnten den Mann dort nicht antreffen. Dafür fanden sie das gesamte Diebesgut des PKW Aufbruch im Aulweg, darunter auch das gesuchte iPad. Auch Teile des Diebesgutes aus der Welckerstraße war in der Wohnung. Darüber hinaus stellten die Ermittler noch geringe Mengen an Drogen und andere Gegenstände, wie Laptops sicher. Hierzu laufen noch die Überprüfungen.

Bei den noch andauernden Ermittlungen soll auch überprüft werden, ob der Mann noch für weitere gleichgelagerte Fälle in der Gießener Innenstadt in Frage kommt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell