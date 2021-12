POL-GI: Haustür hält Einbruchversuch stand + Fußgänger angefahren + Radfahrer stürzt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 09.12.2021:

Gießen: Kennzeichen verschwunden

In der Hugo-von-Ritgen-Straße schlugen am Mittwoch (08.12.2021) Kennzeichendiebe zu. Im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 20.30 Uhr stand auf dem Mitarbeiterparkplatz des Evangelischen Krankenhauses ein Ford Fiesta. Die Diebe montierten beide Nummernschilder (GI-W 7777) ab und machten sich aus dem Staub. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Kennzeichen nehmen die Ermittler der Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Gießen: Scheibe eingeschlagen und Ledertasche geklaut

Mit einer braunen Ledertasche suchte ein Autoaufbrecher in der Mühlstraße das Weite. Der Dieb schlug die Scheibe der Fahrertür eines in Höhe der Hausnummer 33 geparkten blauen Opel Zafira ein und griff sich die Ledertasche. Eine neue Scheibe wird den Besitzer etwa 500 Euro kosten. Genaue Angaben zur Beute können noch nicht gemacht werden. Zeugen, die den Unbekannten am Mittwochnachmittag (08.12.2021), zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 mit der Polizeistation Gießen Nord in Verbindung zu setzen.

Gießen: Haustür hält Einbruchversuch stand

Im Eichendorffring suchten Einbrecher ein Mehrfamilienhaus auf. Am Mittwochnachmittag (08.12.2021), gegen 17.00 Uhr entdeckten die Bewohner, dass Diebe versucht hatten gewaltsam die Haustür des Wohnblocks aufzubrechen. Trotz mehrerer Hebelversuche scheiterten sie. Die Einbruchschäden können derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter vor 17.00 Uhr beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555

Verkehrsunfälle:

Pohlheim: Vorfahrt missachtet

Mittwochfrüh (08.Dezember) gegen 06.10 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Gießener Straße in Grüningen. Beim Abbiegen in die Steinberger Straße missachtete der Unbekannte offenbar die Vorfahrt einer 51-Jährigen in einem Skoda, die auf der Steinberger Straße in Richtung Gießen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Berührung im Begegnungsverkehr

Am Mittwoch (08.Dezember) gegen 07.00 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter von der Rödgener Straße in Richtung Grünberger Straße und ein 30-jähriger Grünberger in einem Audi kam dem Unbekannten entgegen. Dabei kam es zu einer Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Überholvorgang führt zu Unfall

Am Mittwoch (08.Dezember) gegen 11.30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann in einem Ford den rechten Fahrstreifen der Gabelsberger Straße in Richtung Heuchelheimer Straße. Plötzlich wurde der Ford von einem zunächst Unbekannten überholt. Beim Wiedereinscheren touchierte der Unbekannte den Ford an der vorderen, linken Fahrzeugseite. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Die Ermittlungen führten zu einem 29-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Unfallflucht in Queckborn

Ein bislang Unbekannter befuhr Mittwochabend (08.Dezember) die Straße "Petersweg" in Queckborn. Offenbar beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten grauen Opel Corsa. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen Fiat. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Außenspiegel beschädigt

Zwischen Montag (06.Dezember) 15.00 Uhr und Dienstag (07.Dezember) 15.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand der Klinikstraße geparkten grünen Opel Corsa. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Fernwald: BMW beschädigt

Am Mittwoch (08.Dezember) gegen 12.55 Uhr befuhr ein 94-jähriger Mann in einem BMW die Straße "An der Kirche" in Richtung Albach. In Höhe der Hausnummer 53 kam der BMW-Fahrer von der Fahrbahn ab und touchierte einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Durch den Aufprall geriet der 94-Jährige ins Schleudern, fuhr über den Bordstein und beschädigte das Vorderrad seines Fahrzeugs. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Fußgänger angefahren

Eine 28-jährige Frau aus Gießen in einem VW befuhr am Mittwoch (08.Dezember) gegen 15.45 Uhr die Landstraße 3131 aus Richtung Dorf-Güll kommend. In Höhe von Garbenteich bemerkte die VW-Fahrerin eine Fußgängerin, die offenbar mittig auf der Straße stand und sich nicht bewegte. Um einen Unfall zu vermeiden, wich die 28-Jährige aus. Zeitgleich machte die 72-jährige Fußgängerin einen Schritt nach vorne und die Gießenerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin verletzte sich leicht und wurde vor Ort behandelt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Radfahrer stürzt

Ein 44-jähriger Mann parkte am Mittwoch (08.Dezember) gegen 16.10 Uhr mit seinem Fahrzeug am Fahrbahnrand der Schulstraße. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, öffnete der Mann die Fahrzeugtür und übersah dabei ein 44-Jährige Radfahrerin. Die Radlerin konnte nicht mehr ausweichen, es kam zum Zusammenstoß und sie stürzte. Die 44-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

