Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Waldorf

Waldorf (ots)

Am 31.01.2022, vermutlich zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr, kam es in der Hauptstraße, in 53498 Waldorf, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der Außenspiegel eines am Straßenrand parkenden PKWs abgefahren. Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme konnten keinerlei Hinweise bzgl. des Unfallverursachers gewonnen werden. Unfallbeteiligte Personen oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten sich bei der Polizei Remagen zu melden.

