POL-KN: (VS-Villingen) Beim Rückwärtsfahren Lastwagen übersehen (20.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Autofahrer hat am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Straße "Am Krebsgraben" Blechschaden verursacht. Ein 67-Jähriger fuhr mit einem Hyundai rückwärts von einem Tankstellengelände und stieß dabei gegen einen in diesem Moment vorbeifahrenden Lastwagen eines 43-Jährigen. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

