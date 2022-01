Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto gerät ins Schleudern (20.01.2022)

Furtwangen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, den eine Autofahrerin am Donnerstagabend gegen 22 Uhr auf der Allmendstraße verursacht hat. Eine 20-jährige Dacia Fahrerin kam auf schneeglatter Straße ins Schleudern und prallte gegen die linke Seite eines am Straßenrand geparkten VW Polo. Die junge Frau blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell