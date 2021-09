Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kleinkraftrad gestohlen/ Teurer Rohrreiniger

Iserlohn (ots)

Am Dienstag wurde der Polizei ein gestohlenes Kleinkraftrad gestohlen. Der Halter hatte es am Donnerstag vergangener Woche nach einem technischen Problem am Schapker Weg, in Höhe der Einmündung Hombrucher Weg, auf dem Gehweg abgestellt. Als er sein Fahrzeug am späten Dienstagnachmittag abholen lassen wollte, war das silberne Aprilia SR 125 Leonardo mit dem Kennzeichen MK-YC13 verschwunden.

Eine 46-jährige Iserlohnerin bezahlte am vergangenen Samstag teuer für den Einsatz eines angeblichen Rohrreinigers. Statt der versprochenen "ca. 49 Euro" kostete sie die Rohr-Reinigung am Ende eine vierstellige Summe. Dabei hatte sie beim Telefonat mit dem Servicedienst richtigerweise einen Preis vereinbart. Allerdings dachte sie da noch, mit einem örtlichen Anbieter verbunden zu sein. Der Rohrreiniger erschien zur vereinbarten Zeit, beseitigte die Verstopfung und stellte 600 Euro in Rechnung. Auch jetzt monierte die Frau richtigerweise die Höhe. So viel Geld habe sie gar nicht zu Hause. Sie gab ihm 100 Euro in bar. Der Rohrreiniger überredete sie, den Rest per Karte zu zahlen. Allerdings funktionierte angeblich das Zahlungsgerät mehrmals nicht. Sie sollte ihre Bankkarte immer und immer wieder an das Gerät halten. Am Abend schaute die Frau auf ihr Konto und entdeckte, dass sie nun mehrfach bezahlt hatte. Die Polizei warnt: Treffen Sie eine klare Preisabsprache! Vergleichen Sie Angebote! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Rufen Sie im Zweifel die 110 an. (cris)

