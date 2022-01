Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Mutwillig geparkten Land Rover beschädigt - 4.000 Euro Schaden (15.12.2022)

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag, gegen 14 Uhr, mutwillig einen Land Rover beschädigt, welcher auf dem Parkplatz eines Discounters Ecke Stegwiesen und Oberdorfstraße abgestellt war. Der Unbekannte dellte die Fahrzeugseite hinten rechts ein und zerkratzte den Fahrzeuglack des Wagens. Durch die Tat entstand an dem Geländewagen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Stockach (07771 9391-0) entgegen.

