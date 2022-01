Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Geparktes Auto beschädigt und anschließend geflüchtet (19.01.2022)

Steißlingen, Lkr. Konstanz (ots)

Ein derzeit noch Unbekannter ist am Mittwoch, in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 19.00 Uhr, in der Radolfzeller Straße, schräg gegenüber der Sparkasse, vermutlich zu dicht an einem dort abgestellten Ford Fiesta vorbeigefahren und hat so den linken Außenspiegel des Fords beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Singen (07731 888-0) entgegen.

