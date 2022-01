Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zusammenprall zwischen einem Radfahrer und einer Radfahrerin - Polizei sucht nachträglich Zeugen (12.01.2022)

Konstanz (ots)

Zu einem Zusammenprall zwischen einem Radfahrer und einer Radfahrerin, welcher sich bereits vor einer Woche am Mittwoch, 12.01., im Bereich der Kreuzung Kamorstraße und Neuhauser Straße ereignet hat, sucht die Polizei nachträglich Zeugen. An diesem Mittwoch war eine 82-Jährige mit einem Fahrrad gegen 17.20 Uhr auf der Neuhauser Straße in Richtung Mainaustraße unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Kamorstraße geradeaus überqueren. Hierbei achtete die Frau nicht auf einen derzeit noch unbekannten Radfahrer, der sich - zwar vorfahrtsberechtigt, möglicherweise aber mit hoher Geschwindigkeit - der Kreuzung auf der Kamorstraße näherte. In der Folge kollidierte der unbekannte Radfahrer mit dem Vorderrad des Fahrrades der 82-Jährigen, so dass diese auf die Fahrbahn stürzte. Der andere Radfahrer kam nicht zu Sturz. Ohne dass dieser anhielt oder sich um die gestürzte Frau kümmerte, entfernte sich der Unbekannte auf seinem Rad von der Unfallstelle. Durch den erfolgten Sturz erlitt die 82-Jährige schwere Verletzungen und musste wegen eines Beckenbruchs mit einer eintreffenden Rettungswagenbesatzung zur stationären Behandlung in die Konstanzer Klinik gebracht werden. Zu dem Unfall und insbesondere zu dem beteiligten und geflüchteten Radfahrer sucht die Polizei nunmehr Zeugen. Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733 9960-0 zu melden.

