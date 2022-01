Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachschaden nach Auffahrunfall (20.01.2022)

Tuningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 8.30 Uhr auf der Bundesstraße 523. Ein 55-jähriger Fiat Ducato Fahrer fuhr an der Anschlussstelle Tuningen von der Autobahn 81 ab. Dabei reagierte er zu spät, als eine vor ihm fahrende 57-jährige Audi Fahrerin an der Einmündung zur B 523 abbremste und fuhr auf ihren Q2 auf. Verletzte gab es nicht. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 5.000 Euro.

