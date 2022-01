Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Angebranntes Essen verursacht Feuerwehreinsatz (20.01.2022)

Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags ist es an einem Mehrfamilienhaus in der Robert-Bosch-Straße in Worblingen aufgrund eines angebrannten Essens zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Kurz nach 01 Uhr entdeckte ein Hausbewohner aus dem Fenster der oberen Wohnung des Hauses Rauch aufsteigen und verständigte die Feuerwehr. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass einem 57-jährigen Bewohner der entsprechenden Wohnung Essen angebrannt war. Die mit mehreren Fahrzeugen eingetroffene Feuerwehr brachte den Mann nach draußen und belüftete die Wohnung. Zu einem Personen- oder Sachschaden war es nicht gekommen.

