Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht

Polizei sucht Zeugen (19.01.2022)

Tuttlingen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer im Zeitraum zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, auf der Straße "Hohensteig". Ein Unbekannter beschädigte einen vor dem Haus Nummer 4 geparkten VW Golf 6 und verursachte dabei einen Blechschaden an dessen Front in Höhe von rund 2.500 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Hinweise auf ihn oder sein Auto erbittet die Polizei in Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0.

