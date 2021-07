Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210721-4-pdnms Verkehrsunfall, Borgstedt, update

Borgstedt/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Borgstedt/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am Steuer des schwarzen Peugeot, der aus Richtung Büdelsdorf in Richtung Gettorf fuhr, saß ein 34 Jahre alter Mann aus Eckernförde. Er mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in die Imlandklinik eingeliefert wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfallhergang aufgenommen. Derzeit wird davon ausgegangen, das keine weiteren Fahrzeuge für den Unfall verantwortlich sind. Der Peugeot wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass ein Totalschaden diagnostiziert wurde. Die Rendsburger Straße wurde um 14.22 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Mit freundlichen Grüßen Michael Heinrich

