Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210721-2-pdnms Zeugen nach Einbruch in Hohenwestedt gesucht

Hohenwestedt (ots)

Hohenwestedt. Am Wochenende vom 16.07.21-19.07.21 ist es in Hohenwestedt zu einem Einbruchdiebstahl in Firmen- und Lagergebäude in der Itzehoer Straße gekommen. Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche verdächtige Beobachtungen am Wochenende gemacht haben, sich bei ihnen unter 04331-2080 zu melden. Insbesondere im Hinblick auf verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich der Itzehoer Straße und des Wapelfelder Weges. Finja Rohde

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell