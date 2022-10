Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Reizgas gegen Polizei eingesetzt

Hattingen (ots)

Am Mittwoch wurden Kräfte der Polizei, gegen 22:00 Uhr, zu einer Amtshilfe im Ortsteil Welper gerufen. Ein 18-jähriger Hattinger befand sich in seiner Wohnung in einem psychischen Ausnahmezustand und sollte in eine Klinik eingewiesen werden. Der 18-Jährige weigerte sich jedoch gegen die Maßnahme. Der Hattinger bedrohte bei Ankunft die eingesetzten Beamten zunächst mit einem Billardqueue. Nachdem er verbal dazu gebracht werden konnte diesen niederzulegen, bedrohte er die eingesetzten Beamten mit Hundeabwehrspray und verwendete dies auch letztlich gegen die Kräfte. Die eingesetzten Beamten wurden durch den Einsatz des Sprays leicht verletzt. Der 18-Jährige wurde daraufhin mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und fixiert. Anschließend konnte er mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden, wo er verblieb. Die Verletzungen der eingesetzten Beamten wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt, diese verblieben dienstfähig.

