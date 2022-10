Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Versuchter Raub in der Innenstadt - Polizei ermittelt gegen zwei Tatverdächtige +++

Oldenburg (ots)

Am Mittwochabend ist es in der Oldenburger Innenstadt zu zwei Raubtaten gekommen. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 22 Jahren ermitteln.

Der erste der beiden Vorfälle ereignete sich um 22.15 Uhr in einer Gaststätte in der Haarenstraße. Eine 21-jährige Mitarbeiterin der Gaststätte schilderte, dass sie am Tresen von zwei Männern körperlich bedrängt worden sei. Einer der Männer habe die 21-Jährige dabei aufgefordert, Bargeld herauszugeben. Nachdem die Angestellte dies ablehnte, seien die beiden Täter aus dem Gebäude geflüchtet.

Nur 15 Minuten später fielen die mutmaßlichen Täter an der Kurwickstraße erneut auf: Um 22.30 Uhr bedrohten sie mit einem Nothammer einen 24-jährigen Oldenburger und forderten ihn auf, sein Geld herauszugeben. Als der 24-Jährige sich weigerte, habe ihm einer der Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend sei der Mann von beiden Tätern getreten worden. Der Oldenburger wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei konnte beide Tatverdächtigen in der Nähe antreffen. Die beiden 19- und 22-jährigen Männer müssen sich nun wegen versuchten Raubes und räuberischer Erpressung verantworten.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 beim Zentralen Kriminaldienst der Polizei zu melden. (1339581)

