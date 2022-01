Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Bürogebäudekomplex

Ludwigshafen - Innenstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitag, 07.01.2022, 17 Uhr bis Samstag, 08.01.2022, 09:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäudekomplex in der Pfalzgrafenstraße, an der Ecke zur Rheinallee in Ludwigshafen. Hierdurch entstanden diverse Beschädigungen und die Räumlichkeiten wurden durch den oder die Täter durchsucht. Zum Wert des entwendeten Gutes und der Gesamtschadenshöhe liegen noch keine verlässlichen Informationen vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email unter piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell