POL-OL: ++ Lkw Fahrer mit zwei Promille Atemalkoholkonzentration auf A 29 gestoppt ++

Oldenburg (ots) - Am vergangenen Wochenende, vom 14. Oktober 2022 auf den 15. Oktober 2022, brachen Unbekannte in ein Fahrzeug ein. Das Auto, ein Land Rover, befand sich in der Zeit von 16 Uhr bis zum nächsten Tag um 13.45 Uhr in der Schulstraße in einer Hofeinfahrt. Auf bislang unbekannte Weise gelang die Täterschaft in das Fahrzeug und entwendete elektronische Wertgegenstände. (1319535) Auch im Hackenweg versuchten ...

