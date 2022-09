POL-PDWIL: Mehrere betrunkene bzw. berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen.

Bitburg (ots) - Am gestrigen Mittwoch, den 14.09.2022, kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr 16:45 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in der Bitburger Innenstadt. Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen wurde ein Durchsuchungsbeschluss in einem Bitburger Ladenlokal vollstreckt. Die Durchsuchungsmaßnahmen wurden durch Spezialkräfte der Polizei unterstützt. Die Maßnahmen entfalteten Öffentlichkeitswirksamkeit. Eine ...

