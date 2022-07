Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kennzeichendiebstahl

Sessenhausen (ots)

Am Samstag, den 16.07.2022 im Zeitraum zwischen circa 02:00 Uhr und 09:45 Uhr, wurde ein amtliches Kennzeichen eines am Straßenrand in der Hauptstraße abgestellten PKW von unbekanntem Tätern entwendet. Zeugenhinweise in dieser Sache werden an die Polizei Montabaur erbeten, Tel. 02602-92260

