POL-HF: Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr- Fußgänger springt zur Seite

Kirchlengern (ots)

(sls) Am Sonntagmorgen (1.5.) wurde ein Bewohner der Straße auf dem Acker durch lautes Klingeln an seiner Haustür aus dem Schlaf geweckt. Vor der Haustür befand sich gegen 11:15 Uhr eine 36-Jährige Rumänin, die mehrfach die Klingel betätigte und nach einer Spende fragte. Trotz der Verneinung des Geschädigten über eine Haussprechanlage klingelte die Frau noch weiter. Um ein persönliches Gespräch mit der 36-Jährigen zu führen, ging der Geschädigte vor die Haustür. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Frau sich bereits vom Wohnhaus in Richtung Hagedorner Kirchweg entfernt. Er folgte der Person noch einige Straße weiter bis zur Meierhofstraße. Nach einen kurzen Streitgespräch ging die Frau weiter und nahm augenscheinlich Kontakt zum Fahrer eines weißen Mercedes Sprinter auf. Dieser befuhr die Lübbecker Straße und bog unvermittelt in die Meierhofstraße ab. Nach bisherigen Ermittlungen konnte der 18-jährige Geschädigte, der sich mittlerweile wieder auf dem Heimweg befand, nur durch einen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß mit dem Sprinter verhindern. Der Transporter entfernte sich anschließend in Richtung Fiemer Straße und konnte von eingesetzten Beamten auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ravensberger Straße angetroffen werden. Bei den beiden Insassen handelte es sich um die 36-jährige Frau, sowie um den 36-jährigen Fahrer ebenfalls aus Rumänien. Beide polizeibekannten Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Bünde und Herford verbracht. Nach erfolgter Sachverhaltsklärung, sowie weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden sie aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr werden durch das Verkehrskommissariat weitergeführt.

