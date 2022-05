Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung - Unbekannte greifen Herforder an

Herford (ots)

(jd) Ein 23-jähriger Herforder zeigte am Samstag (30.4.) bei der Polizei eine gefährliche Körperverletzung an. Der Mann hatte am Morgen, etwa gegen 5.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Bünder Straße beobachtet, wie drei unbekannte Personen auf eine weitere Person einschlugen. Der Herforder wollte der geschlagenen Person helfen und wurde dann selbst von den bisher unbekannten Männern geschlagen und getreten. Nachdem der 23-Jährige am Boden lag, ließen die Unbekannten von ihm ab und flüchteten Richtung Bahnhof. Der Herforder begab sich in ein nahegelegenes Krankenhaus, da er bei dem Angriff verletzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen oder den bisher unbekannten Personen machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

