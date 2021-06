Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Flucht vor Polizeikontrolle -Drogen und Fahrrad sichergestellt

Neuss (ots)

Dienstagnacht (08.06.), gegen 02:50 Uhr fielen Beamten des Schwerpunktdienstes zwei verdächtige Personen an der Bergheimer Straße auf. Bei der Überprüfung ergriff einer der Männer die Flucht und lief mit einem Rucksack in den Keller eines angrenzenden Wohngebäudes. Der Flüchtige konnte nach kurzer Verfolgung gestellt werden, den Rucksack führte er aber nicht mehr bei sich.

Nach dem Fund des Rucksacks wurde schnell klar, warum der 35 Jahre alte Neusser geflüchtet war. In dem Rucksack befanden sich mehrere Tütchen mit geringen Mengen Amphetamin und Cannabis. Bei der Kontrolle wurde zudem ein hochwertiges Fahrrad sichergestellt, bei dem augenscheinlich die Rahmennummer vorsätzlich entfernt wurde.

Der Eigentümer des schwarzen Mountainbikes der Marke Canyon (siehe Bildanlage) wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 21 zu melden.

Die Polizei kann gestohlene Gegenstände nur als solche erkennen, wenn der rechtmäßige Eigentümer den Diebstahl anzeigt und das Diebesgut zur Fahndung ausgeschrieben wird. Hierzu eignen sich Individualkennzeichnungen, zum Beispiel Fahrradrahmennummern. Wer sicher gehen möchte, dass sein Fahrrad eindeutig zugeordnet werden kann, lässt es codieren. Die Codierung, in Form eines individuellen Aufklebers am Rad, kann von Polizisten vor Ort überprüft und der Eigentümer so ermittelt werden. Zudem schreckt eine Codierung Gelegenheitstäter ab, denn die Wahrscheinlichkeit, anhand eines codierten Fahrrades überführt zu werden, ist hoch. Wer sein Fahrrad kennzeichnen lassen möchte, bekommt alle wichtigen Informationen hierzu auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/fahrrad-codier-termine-im-rhein-kreis-neuss

