Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tatverdächtiger Dieb unter Drogeneinfluss - Betäubungsmittel sichergestellt

Dormagen (ots)

Am Dienstag (08.06.), gegen 13:00 Uhr geriet ein 35 Jahre alter Dormagener in den Verdacht, an der Stettiner Straße eine Tasche mit zehn hochwertigen Carbonrohren gestohlen zu haben. Das Arbeitsmaterial hatten Reinigungskräfte zuvor an einer Hauswand abgestellt. Zeugenhinweise begründeten den Tatverdacht gegen den 35-Jährigen, der zuvor in der Nähe der Rohre gesehen worden war. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten während einer Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden, darunter Cannabis, Haschisch, Amphetamin und Ecstasy.

Zudem ergaben sich durch Zeugenaussagen Hinweise darauf, dass der 35-Jährige zuvor unter Drogeneinfluss ein Auto geführt haben soll. Einen Führerschein besitzt der Dormagener nicht. Ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen.

Die Tasche mit dem Diebesgut konnte nicht aufgefunden werden. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 25 zu melden.

