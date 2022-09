Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizeieinsatz in der Bitburger Innenstadt

Bitburg (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 14.09.2022, kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr 16:45 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in der Bitburger Innenstadt. Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen wurde ein Durchsuchungsbeschluss in einem Bitburger Ladenlokal vollstreckt. Die Durchsuchungsmaßnahmen wurden durch Spezialkräfte der Polizei unterstützt. Die Maßnahmen entfalteten Öffentlichkeitswirksamkeit. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind keine weiteren Angaben zum Sachverhalt möglich. Von Anfragen wird daher gebeten abzusehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell