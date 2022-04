Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.04.2022.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen zahlreicher Schockanrufe.

Stadt Salzgitter, 11.04.2022, 11:20-15:30 Uhr.

In mindestens vier bekannt gewordenen Fällen kontaktierten Täter ausschließlich ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger und verwickelten diese in ein Gespräch. Hierbei machten die Täter deutlich, dass Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben und zur Abwendung einer Strafe eine hohe Kautionssumme gezahlt werden müsse. In allen Fällen erkannten die Angerufenen den Betrug und beendeten das Gespräch. Ein Vermögensschaden ist nicht entstanden. In jedem Fall möchten wir sie weiterhin sensibilisieren und vor dieser Betrugsmasche warnen. Übergeben sie niemals Geld an Fremde und informieren immer Personen ihres Vertrauens unmittelbar über das Telefongespräch. Bitte informieren sie sofort ihre Polizei. Wir stehen ihnen immer mit Rat und Hilfe zur Seite.

Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr.

Salzgitter, Gebhardshagen, Hardeweg, 11.04.2022, 21:15-22:20 Uhr.

Unbekannte Täter hatten auf der Fahrbahn einen ca. 20 x 20 cm großen Stein abgelegt. Eine 64-jährige Frau konnte dem Hindernis nicht mehr ausweichen und überfuhr dieses. Hierbei traten insbesondere an der Ölwanne des Fahrzeuges Beschädigungen auf. Das anschließend ausgelaufene Öl verteilte sich auf der Fahrbahn und musste im Anschluss von einer Spezialfirma aufgenommen werden. Der beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Zeugenhinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei Gebhardshagen unter der Telefonnummer 05341/867240 entgegen.

