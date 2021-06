Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch: Täter lösten absichtlich Alarmanlage aus

Mönchengladbach (ots)

An der Eickener Straße brachen am 2. Juni, gegen 1.45 Uhr, bislang unbekannte Täter in ein Gebäude ein. Zutritt verschafften sie sich über einen seitlichen Notausgang. Augenscheinlich durchsuchten sie diverse Schränke und beschädigten eine Glastür. Außerdem schlugen sie die Scheibe des Handmelders ein und lösten so den akustischen Alarm aus. Ob und was entwendet wurde, ist nach aktuellem Ermittlungsstand nicht abschließend geklärt.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell