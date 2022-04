Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 12. April 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Schuppen aufgebrochen

Sonntag, 10.04.2022, bis Montag, 11.04.2022

Unbekannte drangen zwischen Sonntagnachmittag und Montagfrüh gewaltsam in einen Schuppen auf dem Grundstück eines Kleingartens in Halchter ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird mit zirka 200 Euro angegeben. Ein weiterer Schuppen wurde in einem Kleingarten im Kleingartenverein an der Leipziger Straße in Wolfenbüttel angegangen. Auch hier wurde offensichtlich nichts entwendet. Der Schade an der Tür beträgt rund 100 Euro. Hinweise in beiden Fällen erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Schladen: Verkehrsunfallflucht

Sonntag, 10.04.2022, 12:40 Uhr, bis Montag, 11.04.2022, 06:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte zwischen Sonntag, 10.04.2022, 12:40 Uhr, und Montag, 11.04.2022, 06:30 Uhr, vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug einen in Schladen, An der Kirche, einen ordnungsgemäß zum Parken abgestellten grauen VW Golf. Hierbei wurde der VW Golf an der linken Seite erheblich beschädigt. Der Verursacher setzte indes seine Fahrt fort, ohne sich um den an dem Golf entstandenen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro weiter zu kümmern. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise: 05331 / 933-0.

