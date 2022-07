POL-DO: Zweimal Festnahme, zweimal U-Haft: Polizei Dortmund mit schnellem Ermittlungserfolg nach schwerem Raub

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0805 Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft an der Kaiserstraße am Donnerstagnachmittag (21.7.) in Dortmund-Mitte konnten zwei jugendliche Tatverdächtige festgenommen werden. Zivile Kräfte der Polizei Dortmund bemerkten gegen 12.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Kaiserstraße einen ...

mehr